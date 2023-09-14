Умер актёр сериала «Леди Бомж» Александр Кузьменко

Известный советский и украинский актёр, Александр Кузьменко, скончался на 76-м году жизни.

Его дебют в кино состоялся в 1981 году в фильме "Пусть он выступит", по мотивам произведения Джека Лондона "Кражи", где он сыграл с Глебом Стриженовым. Далее последовали яркие роли, такие как Мочкош в "Легенде о бессмертии" и председатель ГубЧК в фильме "На крутизне".

Его талант признали и в российском кинематографе, где он запомнился ролями в сериале "Леди Бомж" и легендарном мини-сериале 1980 года "Овод".

Александр Кузьменко окончил драматическую студию при театре имени Ивана Франко. В 1980-х годах он трудился в Львовском ТЮЗе, а затем служил в Украинском драматическом театре. Его талант и профессионализм навсегда останутся в памяти зрителей.