В недавнем интервью Лайма Вайкуле выразила своё неодобрение к российским артистам, выступающим в Донбассе, считая это ужасным и стыдным. Её высказывания вызвали обсуждение в сети, многие спрашивают, почему она считает нужным поддерживать людей, страдающих от конфликта в регионе уже 10 лет.

Кроме того, на фестивале в Юрмале она ещё раз высказала негодование в адрес тех россиян, которые не одобрили участие русофобов в мероприятии, называя их рабами и противными людьми, которые, по её мнению, не заслуживают уважения.

"Эта швабра, похоже, совсем не понимает тех артистов, что пели в окопах, словно сами в космосе!"

"Непристойная болтунья! Пусть держит свои руки подальше от наших артистов-патриотов и настоящих героев! Ближе к молью бы ей."

"Опять выплеснула свои гадости — лишь бы заработать на кусок хлеба с килькой."

"Всё больше пахнет шизофренией и манией величия. Ужасно, как она организует свои шабаш-фестивали с предателями и изменниками."

" Вайкуле стала настоящим фонтаном русофобии и антироссийской ненависти."



