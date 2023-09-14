В Сети ответили Вайкуле: «Бесстыжая шептунья! Уймись уже, выхухоль!»

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В Сети ответили Вайкуле: «Бесстыжая шептунья! Уймись уже, выхухоль!»
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Фото из открытых источников

В недавнем интервью Лайма Вайкуле выразила своё неодобрение к российским артистам, выступающим в Донбассе, считая это ужасным и стыдным. Её высказывания вызвали обсуждение в сети, многие спрашивают, почему она считает нужным поддерживать людей, страдающих от конфликта в регионе уже 10 лет.

Кроме того, на фестивале в Юрмале она ещё раз высказала негодование в адрес тех россиян, которые не одобрили участие русофобов в мероприятии, называя их рабами и противными людьми, которые, по её мнению, не заслуживают уважения.

"Эта швабра, похоже, совсем не понимает тех артистов, что пели в окопах, словно сами в космосе!"
"Непристойная болтунья! Пусть держит свои руки подальше от наших артистов-патриотов и настоящих героев! Ближе к молью бы ей."
"Опять выплеснула свои гадости — лишь бы заработать на кусок хлеба с килькой."
"Всё больше пахнет шизофренией и манией величия. Ужасно, как она организует свои шабаш-фестивали с предателями и изменниками."
" Вайкуле стала настоящим фонтаном русофобии и антироссийской ненависти."


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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