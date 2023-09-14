Вдова Абдулова нашла нового мужчину спустя 15 лет после смерти актёра

Вдова Александра Абдулова долгое время предпочитала оставаться в тени, но в летние месяцы 2023 года решила поделиться некоторыми аспектами своей жизни с публикой. Вначале она представила свою дочь Евгению, которая поразительно похожа на своего отца внешне. После этого Юлия Абдулова начала рассказывать о своих планах создать музей в доме, который был таким любимым для её мужа. Однако сама о себе женщина почти ничего не говорит.

Друзья Юлии Абдуловой рассказали о её жизни газете "Комсомольская правда". Как они утверждают, Юлия познакомилась с актёром, работая личным помощником у олигарха Шабтая Калмановича. Влюбившись и выйдя замуж, она сосредоточилась на роли домохозяйки, и так продолжалось до ухода Александра Абдулова из жизни.

После смерти мужа она заинтересовалась астрологией и даже прошла специальные курсы.

О каких-то романах Юлии Абдуловой ничего не известно. Сама она говорила, что вряд ли найдет вторую такую же важную для неё личность. Однако, судя по всему, сейчас ситуация изменилась. В социальных сетях вдова Александра Абдулова опубликовала фотографию кольца.

Это золотое кольцо, схожее с обручальным по ширине, - отметил художник-ювелир, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Ананов. По его мнению, изделие оценивается примерно в 100-150 тысяч рублей. Ювелир утверждает, что кольцо выполнено из золота и усыпано мелкими бриллиантами.

Друг Абдуловой поделился с журналистами, что о какой-либо помолвке Юлия не заявляла. Однако у неё есть возлюбленный, его, как и покойного артиста, зовут Александр, это зрелый мужчина чуть старше 60 лет. Александр, как утверждают, состоятельный бизнесмен.

Они с Юлей живут отдельно, но он помогает ей. Она с дочкой, как и раньше, остается в квартире Саши на улице Гиляровского.