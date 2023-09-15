Актриса Елена Борзова рассказала, как Пугачева устраняла конкурентов

В беседе с aif.ru актриса Елена Борзова поделилась мнением о певице Алле Пугачевой, утверждая, что та активно устраняла своих конкурентов, включая тех, кто представлял угрозу её бывшему супругу, Филиппу Киркорову.

По словам Борзовой, Пугачева не только избавлялась от тех, кто мог составить серьёзную конкуренцию ей самой, но и стремилась устранить потенциальных соперников Киркорова, который на тот момент был её мужем.

Борзова упомянула певца Игоря Демарина, отметив, что он считался конкурентом для Киркорова и вызывал раздражение у Пугачевой своим талантом и голосом. По её словам, Пугачева использовала свои связи, чтобы исключить Демарина из концертов и медийных эфиров.

Кроме того, в сентябре 2022 года Алла Пугачева переехала из России в Израиль вместе с детьми. Позднее появились фотографии, на которых певица, якобы, показывала израильский паспорт. Концертный директор певицы, Елена Чупракова, отказалась комментировать эти слухи о предполагаемом получении Пугачевой израильского гражданства.