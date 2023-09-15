Илон Маск потерял сознание от русской водки в Москве

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Илон Маск потерял сознание от русской водки в Москве
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Источник фото: Коллаж Информинг

Эта история произошла в начале 2000-х годов, когда известный американский миллиардер Илон Маск пребывал в Москве. Во время своего пребывания он столкнулся с неприятной ситуацией, как сообщает издание Business Insider. После некоторого количества рюмок водки он потерял сознание.

Основная цель визита Маска в Москву заключалась в обсуждении возможности приобретения российских ракет для запуска миссии на Марс. Однако перед приездом в Россию он присутствовал на вечеринке в Париже, что привело к утреннему похмелью уже по прибытии в Москву.

В роскошном ресторане Маску предложили водку, что было добродушным жестом со стороны российских бизнесменов, которые также подарили ему бутылку с изображением самого миллиардера на фоне Марса.

Несмотря на радушное гостеприимство и позитивную атмосферу, после нескольких рюмок Илон Маск почувствовал себя плохо, начал держать руку у головы и вскоре потерял сознание.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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