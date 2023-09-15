14 сентября Борис Гребенщиков* (был признан иноагентом) выпустил мини-альбом «Богрукиног». В него вошла песня «Минск, Пинск и Северодвинск». Город РФ в этом терке упоминается 6 раз месте с другими белорусскими городами.

В написанном тексте все города были представлены как живые существа. Автор их называет птицами, сравнивая с детьми:

«Минск, Пинск и Северодвинск Дружные птицы на ветке. Минск, Пинск и Северодвинск, Как благонравные детки».





В конце композиции упоминаются слова хита «Пусть всегда будет солнце» ифраы из Библии:

«В церкви все больше купцов и менял. С мира голодных рабов никто клейма проклятия так и не снял».





Напомним, что 30 июня Борис Гребенщиков* был признан лицом, исолняющим функции иностранного агента.