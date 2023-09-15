Иноагент Гребенщиков выпустил композицию про Северодвинск

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые
Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич
Певицу Лайму Вайкуле больше не ждут в России из-за её высказываний, критикующих российскую армию и россиян, а также из-за её антироссийской позиции
Звезда российской сцены, Лада Дэнс, несмотря на серьезные травмы и период реабилитации после аварии, активно участвует в шоу "Битва поколений" на
Екатерина Семенова поделилась своим разочарованием относительно отъезда Аллы Пугачевой за рубеж и её высказываний о россиянах. Она отметила, что,