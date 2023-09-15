«Папины дочки» вернулись на ТВ с захватывающим продолжением

14 сентября в "Художественном" прошла премьера нового сезона "Папиных дочек". Главные герои приехали на красную дорожку и дали интервьь о проекте.

На публике появилась актриса Лиза Арзамасова, которая исполнила роль Галины Сергеевны. Она одела ретро-платье, уложив волосы в таком же стиле.

Екатерина Волкова удивила образом с ярким двойным жакетом. Мирослава Карпович приехала с братом и его подругой. Она для выхода в свет выбрала белый костюм. Татьяна Орлова отдала предпочтение зеленому наряду.

Александр Олешко выбрал светлый наряд и поделился эмоциями от продолжении сериала. Артист был удивлен тем, как сильно за это время выросла Пуговка.