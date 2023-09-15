Певец SHAMAN не отправится в армию даже после изменений в законе

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не подпадает под новые изменения в законодательстве РФ, касающиеся предельного призывного возраста. Согласно новому закону, с августа 2023 года этот возраст увеличился с 27 до 30 лет. Издание РИА «ФедералПресс» провело расследование, чтобы выяснить, как эти изменения касаются певца SHAMAN.

По информации издания, Ярослав Дронов большую часть своей молодости уделил учебе, что предоставляет ему законное основание для отсрочки от призыва. По истечении срока обучения в академии музыки имени Гнесиных, ему было уже 25 лет. Однако не было никаких сообщений о том, служил ли артист в армии. Следует также отметить, что после начала спецоперации в Донбассе, SHAMAN выступал перед соотечественниками в зоне Северного Кавказа.

К моменту введения нового закона об увеличении призывного возраста певцу исполнилось уже 31 год, что исключает его возможное зачисление в армию согласно новым правилам.