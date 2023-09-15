Появилась биография жены актера Александра Петрова Виктории Антоновой

Александр Петров женился тайно на малознакомой брюнетке. Эта новость стала настоящей сенсацией в мире российского шоу-бизнеса. Актер ни кому не сообщил, что женился на новой возлюбленной. Его избранницей стала Виктория Антонова.

Девушке 22 года, она не из мира кино и шоу-бизнеса. У Петрова до этого был опыт отношения с разными актрисами. Фактически все, с кем встречался артист, были из актерской среды.

Также выяснилось, что Вика из хорошей семьи. Родители супруги Александра занимаются сохранением культурного наследия РФ, являются сотрудниками Центра развития национальной культуры. Семья образованная и интеллигентная, а сама Вика простая и красивая, чем покорила знаменитого актера.