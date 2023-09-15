Прошло 3 месяца после свадьбы: Буланова заявила, что разъехалась с мужем

Певица Татьяна Буланова рассказала, что недавно разъехалась с мужем, бизнесменом Валерием Рудневым. Супруги сыграли свадьбу всего три месяца назад в Санкт-Петербурге. В интервью шоу «Мой герой» на телеканале «ТВЦ», Буланова поделилась, что сейчас они проживают отдельно.

Певица также отметила, что их брак переживает первый кризис. Супруги пока не могут прийти к соглашению относительно места проживания. Татьяна Буланова считает себя "петербурженкой", но её муж предпочитает Москву. Из-за этого ей приходится часто бывать в обоих городах.

Буланова подчеркнула, что разногласия с мужем не влияют на их чувства. Она сказала: "Меня это не пугает. Не знаю, что там дальше будет. Пока он не готов жить в двух городах".

По словам артистки, её муж также старается идти на уступки и часто бывает в Санкт-Петербурге. Она заключила: "Я живу в Петербурге пока. Он может выбрать, где будет жить, но скорее всего, будет там, где я. Но это пока. Что дальше будет – я не знаю".