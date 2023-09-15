Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023

Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во время столкновения.

Специалисты тщательно изучили конструкцию усилителей в салоне авто, приваренные к порогам с помощью точечной сварки. «АвтоВАЗ» применяла пассажирский усилитель в качестве постаментов для сиденья. Также они посмотрели на дверные усилители, изготовленные из тонкого металлического листа и напоминающие профили. В идеале элементы трубчатые, тогда и достигается максимальная эффективность.

На кузове нового седана, который который эксплуатируется недавно, появилась коррозия. Пока она только на левой двери заднего пассажира, но эксперты не придали этому внимания, поскольку такие изъяны характерны для многих машин.