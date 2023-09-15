«Сегодня умерла»: Стас Пьеха горько скорбит по любимой бабушке

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«Сегодня умерла»: Стас Пьеха горько скорбит по любимой бабушке
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Источник фото: Коллаж Информинг

Исполнитель Стас Пьеха поделился с поклонниками трагической новостью. Оказалось, что умерла его любимая бабушка. Рассказ о семейном горе артист сопроводил черно-белой архивной фотографией. На снимке маленький Стас с сестрой позируют с умершей родственницей.

Сегодня бабушка Валя умерла. Нам ее будет не хватать, —  написал Пьеха. 


Певец не раскрыл причину смерти близкой родственницы. Фанаты поддержали кумира. В многочисленных комментариях подписчики выразили слова соболезнования.

Сперва поклонники, услышав о кончине бабушки, схватились за сердце, поскольку испугались, что речь идет об известной артистке. 86-летняя Эдита Станиславовна Пьеха редко показывается на публике, все свое время она проводит дома и иногда жалуется на здоровье.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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