Таролог Абравитова объяснила, какие ритуалы чёрные маги совершают в церкви

Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По её словам, храмы обладают особым энергетическим потенциалом, и многие маги выбирают их для проведения своих обрядов.

Эксперт советует быть бдительными, чтобы не поддаться воздействию колдуна. Она предупреждает, что чёрные маги могут использовать антимолитвы и совершать ритуалы, направленные против людей.

Ранее игумен Марк, настоятель храма Фёдоровской иконы Божьей Матери, отмечал, что нет необходимости бояться пятницы 13-го, так как это всего лишь день в календаре. По его мнению, люди должны обращать внимание на свои духовные качества и не слишком фокусироваться на суевериях.