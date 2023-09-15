Умер актер культовой советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

14 сентября была наделена трагическая утрата – Игорь Викторович Кечаев, выдающийся актер кино и телевидения, режиссер, известный своим сотрудничеством с Театром на Таганке, ушел из жизни.

Игорь Кечаев стал именем, неразрывно связанным с историей российского кино. Его яркие роли оставили неизгладимый след в истории советского и российского кинематографа. Он сыграл роль Интера в культовой драме 1988 года "Меня зовут Арлекино" и Игоря в советско-германской картина 1990 года "Ленинград. Ноябрь". Кроме того, его актерский талант проявился в фильмах "Смерть за кулисами", "Дзенбоксинг", "Бумажный солдат" и сериале "Саша+Маша", а также во многих других проектах.

Как режиссер, Игорь Кечаев также оставил свой след, работая над такими произведениями, как "След", "Товарищи полицейские", "Соседка", "Поздние цветы" и многими другими. Его последней режиссерской работой стала мелодрама "Хочу тебе верить", выпущенная в 2021 году.

Игорь Кечаев родился 3 февраля 1961 года и в 1987 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Его вклад в российское искусство и культуру невозможно переоценить, и его работа останется в наших сердцах и памяти как важное наследие кинематографа.