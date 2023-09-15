Упоминание иноагента Евгения Ройзмана вырезали из описания выставки в НГХМ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*, признанный иностранным агентом, был исключен из описания выставки "Ну какой же ты наивный!" (12+), которая проходит в Нижнем Новгороде. Информацию об этом сообщает Е1.RU.

Экс-главу Екатеринбурга, ныне признанного иностранным агентом, в описании к экспозиции теперь называют "известным частным коллекционером невьянской иконы". Весьма значительная часть работ на выставке была подарена Евгением Ройзманом* Екатеринбургскому музею изобразительных искусств.

Эта выставка проходит в Нижегородском государственном художественном музее. На сайте учреждения отмечается, что коллекция основана на частных собраниях, переданных Екатеринбургу в 2015 году. Этот жест предопределил возникновение Музея наивного искусства.

Картины можно будет рассмотреть в столице Приволжья до 24 сентября.

* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ