В 78 лет умер известный композитор Олег Галахов

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые
Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич
14 сентября была наделена трагическая утрата – Игорь Викторович Кечаев, выдающийся актер кино и телевидения, режиссер, известный своим
Певицу Лайму Вайкуле больше не ждут в России из-за её высказываний, критикующих российскую армию и россиян, а также из-за её антироссийской позиции
Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не подпадает под новые изменения в законодательстве РФ, касающиеся предельного