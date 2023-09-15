В 78 лет умер известный композитор Олег Галахов

В пятницу, 15 сентября 2023 года, на 79-м году жизни скончался выдающийся композитор и председатель Союза московских композиторов Олег Борисович Галахов. Это сообщила пресс-служба Союза композиторов России.

Родившийся 10 августа 1945 года в Горловке, Украинская ССР, Олег Галахов завершил свое образование в Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

В 1979 году, будучи заместителем председателя Московской организации Союза композиторов РСФСР, Галахов внес существенный вклад в организацию фестиваля современной музыки «Московская осень».

Среди его творческих произведений можно выделить оратории и кантаты — «Исторические песни», «Двадцать шесть», «Голос, обращение к Ахматовой», Концерт для оркестра, симфонию «Новый сад», вокальные циклы «Из японской поэзии», «Гулянье», два струнных квартета и сонату для виолончели и органа.

Скончавшись, Олег Галахов оставил нам своё несравненное творчество, которое будет продолжать вдохновлять и касаться сердец многих. Его музыка станет вечным наследием в истории современного искусства.