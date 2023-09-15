В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки

В Казахстане отменено шоу Татьяны Навки, являющейся олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Шоу имеет название «История любви Шахерезады». Об этом написали в Телеграм-канале Sputnik-Казахстан.

Вопрос отмены либо проведения мероприятия входит в область договорных отношений между представителями местного комплекса Казахстана «Алматы Арена», где и должно было состоятся шоу, а также фигуристки.

Управление спорта акимата:

«По данным администрации концертного отдела «Алматы Арена», организаторы хотят отменить этот концерт».

Добавим, что Навка является олимпийскаой чемпионкой в танцах на льду в паре с фигуристом Романом Костомаровым, а также двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и трехкратной чемпионкой РФ.