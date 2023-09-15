Вы удивитесь: стало известно, кто примет участие в новых «Бременских музыкантах»

Сказочный фильм-приключение "Бременские музыканты" долгожданно представил свой трейлер сегодня. Режиссером этого кинокартины стал известный Алексей Нужный, чей репертуар включает такие фильмы, как "Я худею" и "Огонь".

В этом пересказе любимой всеми сказки о бродячих артистах приняли участие известные актеры: Сергей Бурунов (в роли Короля), Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Сыщик), Ирина Горбачева (Кошка) и Дмитрий Дюжев (Осел).

Сюжет развивается в сказочной версии средневекового Бремена, в тенистых улочках которого героям предстоит принести смех и радость. Следуя сюжету, после встречи Трубадура с Принцессой, она бежит из замка в компании своих друзей-музыкантов. Вместе с героями она переживает невероятные приключения.

Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года. Обсуждения в Сети уже ведутся о том, сможет ли ремейк "Бременских музыкантов" превзойти по кассовым сборам даже "Чебурашку". Важно отметить, что последний стал настоящим хитом в российском кинопрокате, собрав более 7 миллиардов рублей.