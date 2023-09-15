Вы удивитесь: стало известно, кто примет участие в новых «Бременских музыкантах»

Image 16+
Вы удивитесь: стало известно, кто примет участие в новых «Бременских музыкантах»
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Сказочный фильм-приключение "Бременские музыканты" долгожданно представил свой трейлер сегодня. Режиссером этого кинокартины стал известный Алексей Нужный, чей репертуар включает такие фильмы, как "Я худею" и "Огонь".

В этом пересказе любимой всеми сказки о бродячих артистах приняли участие известные актеры: Сергей Бурунов (в роли Короля), Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Сыщик), Ирина Горбачева (Кошка) и Дмитрий Дюжев (Осел).

Сюжет развивается в сказочной версии средневекового Бремена, в тенистых улочках которого героям предстоит принести смех и радость. Следуя сюжету, после встречи Трубадура с Принцессой, она бежит из замка в компании своих друзей-музыкантов. Вместе с героями она переживает невероятные приключения.

Премьера фильма намечена на 1 января 2024 года. Обсуждения в Сети уже ведутся о том, сможет ли ремейк "Бременских музыкантов" превзойти по кассовым сборам даже "Чебурашку". Важно отметить, что последний стал настоящим хитом в российском кинопрокате, собрав более 7 миллиардов рублей.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Прошло 3 месяца после свадьбы: Буланова заявила, что разъехалась с мужем

Сегодня, 11:06

Актриса Елена Борзова рассказала, как Пугачева устраняла конкурентов

Сегодня, 11:03

Таролог Абравитова объяснила, какие ритуалы чёрные маги совершают в церкви

Сегодня, 10:47

Упоминание иноагента Евгения Ройзмана вырезали из описания выставки в НГХМ

Сегодня, 10:34

Вы удивитесь: стало известно, кто примет участие в новых «Бременских музыкантах»

Сегодня, 10:29

Не фигура, а мечта: похудевшая Стоцкая сверкнула стройными ногами на пляже

Вчера, 23:58

Несмотря на возраст: Таня из «Универа» оголилась в Сочи

Вчера, 23:56

Умер актёр сериала «Леди Бомж» Александр Кузьменко

Вчера, 20:42

Составлен список российских артистов, которые дружили с Зеленским

Вчера, 20:31

Деньги на исходе: Орбакайте переживает не лучшие времена

Вчера, 12:27

«Он не разговаривает»: выяснилось, куда пропал 72-летний Александр Розенбаум

Вчера, 12:24

«Шепелев ее ударил ногой»: отец Фриске сорвал маску с экс-мужа дочери

Вчера, 12:22

«Чертовски сексуально»: 50-летняя звезда «Зачарованных» потрясла фото в купальнике

Вчера, 12:22

Певец Киркоров решился на пластику после снимка на пляже

Вчера, 10:44

В Сети ответили Вайкуле: «Бесстыжая шептунья! Уймись уже, выхухоль!»

Вчера, 10:32

Спектакли с актером Алексеем Паниным отменили после скандала в Таллине

Вчера, 10:10

Вдова Абдулова нашла нового мужчину спустя 15 лет после смерти актёра

Вчера, 09:55

Артистка Лада Дэнс сразится с RASA в телешоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Вчера, 09:37

На картине Сурикова новосибирцы нашли режиссера Никиту Михалкова

Вчера, 09:32

Моложе и красивее Королевой и Проскуряковой: Николаев представил свою новую фаворитку

Вчера, 09:27

Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО

Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые

Правда ли, что Бузова снимется в ремейке фильма «Иван Васильевич»: кого сыграет

Правда ли, что Бузова снимется в ремейке фильма «Иван Васильевич»: кого сыграет

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич

«Русская ответка»: Лайма Вайкуле получила по заслугам от россиян

«Русская ответка»: Лайма Вайкуле получила по заслугам от россиян

Певицу Лайму Вайкуле больше не ждут в России из-за её высказываний, критикующих российскую армию и россиян, а также из-за её антироссийской позиции

Артистка Лада Дэнс сразится с RASA в телешоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Артистка Лада Дэнс сразится с RASA в телешоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ

Звезда российской сцены, Лада Дэнс, несмотря на серьезные травмы и период реабилитации после аварии, активно участвует в шоу "Битва поколений" на

Катя Семенова резко высказалась о Пугачевой, которую знает лично

Катя Семенова резко высказалась о Пугачевой, которую знает лично

Екатерина Семенова поделилась своим разочарованием относительно отъезда Аллы Пугачевой за рубеж и её высказываний о россиянах. Она отметила, что,

Юморист Александр Морозов рассказал, почему закрыли «Кривое зеркало»

Юморист Александр Морозов рассказал, почему закрыли «Кривое зеркало»

Александр Морозов, российский артист эстрады и участник программы "Кривое зеркало", поделился причиной прекращения существования шоу. По его словам,