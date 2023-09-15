«Выберу.ру»: 93% россиян отказываются покупать новый iPhone 15

Большинство российских граждан не собираются обновлять свои смартфоны на новый iPhone 15, предпочитая сохранить свои текущие устройства. Такие выводы можно сделать из анализа финансового маркетплейса "Выберу.ру", предоставленного ресурсу "Лента.ру".

Данные подчеркивают, что 93 процента опрошенных россиян не планируют покупку нового iPhone, в основном из-за высокой стоимости устройства. На данный момент 73 процента опрошенных выразили намерение потратить тысячу долларов более рационально.

Новости о возможном запрете продажи гаджетов Apple в России оказали также существенное воздействие. 19 процентов респондентов отказываются от покупки нового устройства в свете этих событий. Кроме того, один процент опрошенных уже столкнулся с ограничениями и перестал использовать устройства на рабочем месте. Всего лишь семь процентов заявили о готовности приобрести новый гаджет вопреки неопределенности вокруг ситуации. Это свидетельствует о высокой степени приверженности данной группы пользователей продукции Apple.