Актер Чернов объяснил, почему в «Иване Васильевиче» специально портили еду

Актер Юрий Чернов, сыгравший балалаечника в известной сцене с царским банкетом в советском фильме "Иван Васильевич меняет профессию", поделился интересными деталями съемок этой сцены. Он рассказал, что для создания этой эпической сцены были построены огромные декорации на киностудии "Мосфильм". Стол был накрыт настоящей икрой разных видов.

Однако, чтобы избежать того, чтобы актеры и члены съемочной группы начали есть эту вкусную еду из-за голода, ее предварительно обработали химической жидкостью, сделав ее несъедобной. Это было необходимо для сохранения эстетики сцены. Ведь если бы все начали брать кусочки себе, накрытый стол быстро бы потерял свой привлекательный вид.