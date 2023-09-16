Актер Чернов заявил, что Гайдай никогда не улыбался

Юрий Чернов, народный артист Российской Федерации, вспомнил свою роль в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" режиссёра Леонида Гайдая. В этой популярной комедии, Чернов исполнил роль балалаечника, который играет на банкете, где пируют герои Бунша и Милославский.

Артист поделился, что изначально пробовался на роль милиционера, но был выбран для другой роли. Он вспоминает, что работа с Гайдаем была очень серьезной и тщательной. Режиссёр с часами по минутам вычислял, когда вставлять следующую шутку или комический момент, чтобы зритель все время держал интерес и смеялся.

Юрий Чернов подчеркнул, что процесс создания комедии требует такой же серьёзности и тщательности, как и создание других жанров. Великие сатирики и комедийные режиссёры, несмотря на свой юмористический талант, в жизни отличались серьёзностью и профессионализмом.