Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России

Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная предприятием, после компактного кроссовера "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е". Автомобиль имеет размеры 4770 мм (длина), 1820 мм (ширина) и 1492 мм (высота), колесная база составляет 2770 мм. Варианты двигателя включают 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с. с вариаторной трансмиссией и 1.5 GDI мощностью 174 л.с. с 6-скоростной роботизированной коробкой передач.

Эксперты отмечают, что отсутствие механической коробки передач не оказывает существенного влияния на продажи, но отсутствие подогрева задних сидений в российских условиях считается значительным недостатком. Цена "Москвича 6" оценивается в более чем 2,2 млн рублей.

Эксперты предполагают, что новая модель может найти спрос среди таксистов, особенно в Москве, а также в сервисах каршеринга. В то же время, ей предстоит конкурировать с китайскими моделями, не имея явных преимуществ перед ними. Ожидается, что цена новинки составит психологически комфортные 2 499 999 рублей.