Что посмотреть в кино 16 и 17 сентября

14 сентября2023 года в прокат вышли новые фильмы, среди которых американский фильм «Звук свободы» и комедия из Татарстана «Бери да помни». Что можно посмотреть на этих выходных 16 и 17 сентября в кино — в подборке ниже.





1. Звук свободы, режиссер Алехандро Гомес Монтеверде, биография, триллер, криминал, драма.

2. Искусство по понятиям, режиссер: Николь Паон, триллер США.

3. Бери да помни, режиссер: Байбулат Батуллин, комедия, мелодрама Россия.

4. После. Навсегда, режиссер: Кастиль Лэндон, мелодрама США.

5. Как украсть реку, режиссер: Пак Тэ-мин, комедия, история Южная Корея.

6. Праздники , режиссер: Борис Дергачев, комедия Россия.

7. Судный день , режиссер: Гай Наттив, драма, биография, история, США и Великобритания.

8. Вычитание , режиссер: Мани Хагиги, драма, детектив Франция, Иран.

9. Гнев материнский , режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит, триллер, драма, детектив США.

10. Зов мести , режиссер: Нэйтан Скоггинс, триллер, детектив, драма США.