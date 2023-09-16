Владимир Киселев, создатель и лидер группы "Земляне", проявляет высокую активность в патриотической деятельности, особенно в поддержке участников специальной военной операции на Донбассе. Он регулярно отправляет гуманитарную помощь как военнослужащим, так и мирным жителям прифронтовых территорий. Кроме того, Киселев организует выступления для моральной поддержки военных.

Владимир также критикует тех, кто, по его мнению, только декларирует патриотизм, но не предпринимает реальных действий в поддержку страны. Он активно поддерживает борьбу с международным терроризмом и защиту государственных интересов.

Одним из его оппонентов в этой дискуссии является народный артист России Олег Газманов. Киселев высмеял запрос Газманова на написание песни, намекая на контроверзные темы, затронутые в творчестве Газманова.

Следует отметить, что Владимир Киселев также инициировал финансовую поддержку бойцов, участвующих в уничтожении танков, используемых Вооруженными силами Украины. В этом деле он активно демонстрирует свою гражданскую позицию.