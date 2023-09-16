Онколог Беджанян рассказал, как прием витаминов приводит к раку

Врач-онколог Аркадий Беджанян предупреждает, что при лечении рака прием витаминов может иметь негативное воздействие на ситуацию. Недавние исследования, проведенные шведскими и китайскими учеными на мышах и человеческих клетках, показали, что витамин С может активизировать работу определенного гена, способствующего росту новых кровеносных сосудов в опухоли, что считается неблагоприятным явлением при раке.

Этот процесс, известный как ангиогенез, означает образование новых сосудов из уже существующих. «При раке новые кровеносные сосуды питают опухоли, помогая им расти и распространяться», – поясняет специалист.

Беджанян подчеркивает, что витамин С, будучи антиоксидантом, защищающим клетки, органы и ткани от окислительного стресса, не имеет однозначного воздействия на организм. Потенциальная польза или вред зависят от дозировки и состояния пациента.

Врач-онколог советует избегать приема витаминных добавок в тех случаях, когда это не требуется, так как они могут способствовать еще более быстрому росту опухолей, питая при этом здоровые ткани.