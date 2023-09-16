Перед смертью актер Гришечкин неделю находился в реанимации

Звезда телесериала "Солдаты", талантливый актер Вячеслав Гришечкин, скончался в возрасте 61 года. В последние семь дней своей жизни он находился в реанимации в одной из московских больниц в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти. В ночь на 16 сентября произошла его кончина.

По словам его бывшей невесты и основательницы движения "Артисты воинам России" Дианы Бичаровой, родные сообщили, что актеру не выдержало сердце. Скончавшийся артист был известен своими яркими ролями и вкладом в российское кинематографическое искусство.

По информации Лента.ру, Вячеслав Гришечкин имел проблемы с алкоголем. В последние восемь дней жизни он находился в реанимации, а предшествующим этому периодом его принудительно отправили в частный реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем. В реабилитационном центре у актера развилась гипертермия, что привело к повышению температуры тела до 39 градусов.

Врачи также поставили диагноз психического расстройства, вызванного злоупотреблением алкоголем. Его перевели в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где врачи в течение более недели боролись за его жизнь.