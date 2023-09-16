Известная актриса Эвелина Блёданс поделилась своими мыслями о бывшем коллеге и нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском в рамках интервью на XXI Открытом российском фестивале кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске, где она была приглашена в качестве почетного гостя.

Блёданс и Зеленский снимались вместе в фильмах, и она также участвовала в его телешоу "Вечерний квартал". По словам Блёданс, она с удовольствием "отмотала бы плёнку назад" с надеждой, что Зеленский мог бы принять другие решения. Возможно, это позволило бы избежать нынешних событий в мире.

Она признает, что Зеленский достиг того, о чем мечтал, и теперь он известен всем. По ее мнению, возможно, он искал эту неимоверную славу, и политика стала для него средством подняться на вершину. В то же время, оказавшись на вершине, человек может ощутить тупик и не знать, как поступить дальше.