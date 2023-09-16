Раскрыты проблемы Шнурова с властями после смерти Пригожина

Информация о том, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддерживал близкие дружеские отношения с Евгением Пригожиным, ходят уже давно. Эти слухи усилились после обысков в доме бизнесмена, в ходе которых правоохранители обнаружили хвалебную песню в его честь, исполненную артистом.

На фоне этого стали появляться разговоры о том, что руководитель частной военной компании (ЧВК) также играл серьезную роль в карьере музыканта. Пригожин сам пояснил, что выступал в качестве поддержки, приобретая билеты через кассу на концерты Шнурова.

Однако журналистка Ксения Собчак настаивает на другой версии. В своем канале в Telegram она намекает, что у мужчин были более глубокие деловые связи, которые сейчас привели к проблемам Сергея Шнурова с властью. Именно из-за этого, по словам ведущей, был отменен концерт "Ленинграда" в Лужниках.

"Шнуров слишком тесно связан с Пригожиным, и это пошло ему во вред", – отметила она.

Напомним, что мероприятие было отменено за день до намеченной даты. Организатор объявил, что такое решение было вызвано обстоятельствами, не зависящими от него. Сам Сергей Шнуров заявил, что официального уведомления об отмене концерта он не получил, но намерен предпринять меры по возврату денег за билеты зрителям.