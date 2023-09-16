Раскрыты проблемы Шнурова с властями после смерти Пригожина

Image 16+
Раскрыты проблемы Шнурова с властями после смерти Пригожина
Знаменитости
Фото из открытых источников

Информация о том, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддерживал близкие дружеские отношения с Евгением Пригожиным, ходят уже давно. Эти слухи усилились после обысков в доме бизнесмена, в ходе которых правоохранители обнаружили хвалебную песню в его честь, исполненную артистом.

На фоне этого стали появляться разговоры о том, что руководитель частной военной компании (ЧВК) также играл серьезную роль в карьере музыканта. Пригожин сам пояснил, что выступал в качестве поддержки, приобретая билеты через кассу на концерты Шнурова.

Однако журналистка Ксения Собчак настаивает на другой версии. В своем канале в Telegram она намекает, что у мужчин были более глубокие деловые связи, которые сейчас привели к проблемам Сергея Шнурова с властью. Именно из-за этого, по словам ведущей, был отменен концерт "Ленинграда" в Лужниках.

"Шнуров слишком тесно связан с Пригожиным, и это пошло ему во вред", – отметила она.

Напомним, что мероприятие было отменено за день до намеченной даты. Организатор объявил, что такое решение было вызвано обстоятельствами, не зависящими от него. Сам Сергей Шнуров заявил, что официального уведомления об отмене концерта он не получил, но намерен предпринять меры по возврату денег за билеты зрителям.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Актер Чернов заявил, что Гайдай никогда не улыбался

Сегодня, 10:49

Стало известно, куда пропал Нагиев

Сегодня, 10:42

Стала известна причина смерти актера Вячеслава Гришечкина: не выдержало сердце

Сегодня, 09:15

Что посмотреть в кино 16 и 17 сентября

Сегодня, 08:56

Раскрыты проблемы Шнурова с властями после смерти Пригожина

Сегодня, 08:47

Владимир Киселев рассказал, как Олег Газманов предложил написать ему хит

Сегодня, 08:39

Умер российский актер Гришечкин, сыгравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада»

Сегодня, 08:35

Составлен список звёзд РФ, которые пропали после начала спецоперации

Сегодня, 08:30

Илон Маск потерял сознание от русской водки в Москве

Вчера, 20:00

Певец SHAMAN не отправится в армию даже после изменений в законе

Вчера, 19:56

Умер актер культовой советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

Вчера, 19:53

В 78 лет умер известный композитор Олег Галахов

Вчера, 19:50

«Выберу.ру»: 93% россиян отказываются покупать новый iPhone 15

Вчера, 19:16

«Папины дочки» вернулись на ТВ с захватывающим продолжением

Вчера, 18:41

Иноагент Гребенщиков выпустил композицию про Северодвинск

Вчера, 18:36

Появилась биография жены актера Александра Петрова Виктории Антоновой

Вчера, 18:10

«Сегодня умерла»: Стас Пьеха горько скорбит по любимой бабушке

Вчера, 14:50

В Казахстане приостановили продажу билетов на шоу Татьяны Навки

Вчера, 14:43

Прошло 3 месяца после свадьбы: Буланова заявила, что разъехалась с мужем

Вчера, 11:06

Актриса Елена Борзова рассказала, как Пугачева устраняла конкурентов

Вчера, 11:03

Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО
  • 13-09-2023, 17:51

Названы артисты, которые уехали на Украину после начала СВО

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые

Таролог Абравитова объяснила, какие ритуалы чёрные маги совершают в церкви
  • Вчера, 10:47

Таролог Абравитова объяснила, какие ритуалы чёрные маги совершают в церкви

Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По

Умер актер культовой советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев
  • Вчера, 19:53

Умер актер культовой советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

14 сентября была наделена трагическая утрата – Игорь Викторович Кечаев, выдающийся актер кино и телевидения, режиссер, известный своим

Правда ли, что Бузова снимется в ремейке фильма «Иван Васильевич»: кого сыграет
  • 13-09-2023, 20:14

Правда ли, что Бузова снимется в ремейке фильма «Иван Васильевич»: кого сыграет

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич

Составлен список звёзд РФ, которые пропали после начала спецоперации
  • Сегодня, 08:30

Составлен список звёзд РФ, которые пропали после начала спецоперации

В свете начала "военной спецоперации" России на территории Украины, ряд популярных артистов, пользующихся популярностью в России, перестали выступать

Певец SHAMAN не отправится в армию даже после изменений в законе
  • Вчера, 19:56

Певец SHAMAN не отправится в армию даже после изменений в законе

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не подпадает под новые изменения в законодательстве РФ, касающиеся предельного