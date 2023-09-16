Собчак назвала Пригожина причиной отмены концерта Сергея Шнурова

По мнению Ксении Собчак, у Сергея Шнурова могут возникнуть проблемы с проведением концертов из-за неприязни со стороны российских властей. Она предположила, что отмена концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» может быть связана с Евгением Пригожиным. Собчак отметила, что Шнуров и Пригожин были близкими, и музыкант даже посвятил ему песню.

Ксения Собчак также отметила, что сейчас Шнуров оказался в неприятной ситуации и у губернаторов обеих столиц – и Александра Беглова, и Сергея Собянина. В прошлом июле Пригожин заявил, что он не был заказчиком песни «Пока так», в которой Шнуров высказал критику в адрес Беглова.

Пригожин подчеркнул, что хоть он и знаком с Шнуровым лично, но их общение в последнее время происходит редко. Тем не менее, бизнесмен признался, что до 2005 года он оплачивал выступления музыканта, приобретая билеты на его концерты.

Ранее сам Шнуров заявил, что не знает причин отмены своего выступления 16 сентября в «Лужниках». Артист обещал через суд добиться выплаты ему обещанного гонорара со стороны организаторов ООО «АРТЛАЙФ».