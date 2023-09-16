Составлен список звёзд РФ, которые пропали после начала спецоперации

В свете начала "военной спецоперации" России на территории Украины, ряд популярных артистов, пользующихся популярностью в России, перестали выступать и не принимают участие в российских проектах.

Народный артист РФ Александр Филиппенко, например, перестал играть на сцене театра им. Моссовета. Его дочь сообщила, что он переехал в Вильнюс из-за своей гражданской позиции.

Другой выдающийся артист, Валерий Леонтьев, не появляется на публике и не даёт интервью. С начала "военной спецоперации" он проживает в Майами, где давно уже живёт его супруга Людмила Исакович.

Известный композитор Игорь Крутой также воздержался от комментариев по поводу происходящего. Его семья, к слову, много лет проживает в США.

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в РФ в прошлом году и прекратил свою деятельность в России с февраля 2022 года.

Рок-музыкант Никита Пресняков больше не выступает в РФ. До начала "военной спецоперации" он был активно задействован в различных проектах в России. В настоящее время он проживает и работает в США.

Также на публике не появляются шоумен Александр Гуревич и актер Данила Козловский.