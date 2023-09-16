Стала известна причина смерти актера Вячеслава Гришечкина: не выдержало сердце

На 61-м году жизни скончался Вячеслав Гришечкин, актер, чьи талант и обаяние покоряли зрителей. Его непередаваемый актерский дар проявился в более чем 160 полнометражных фильмах и сериалах. Его роли воплощали разные образы с неповторимым мастерством.

Одной из самых запоминающихся стало исполнение им роли полковника Староконя с фразой: "Интересно девки пляшут". Эта фраза стала культовой благодаря его великолепному исполнению.

Актер преподавал и дарил свой талант в Театре на Юго-Западе и университете "Синергия". Последней работой Гришечкина стала роль Солдатова в сериале "Дурдом".

Информацию о его уходе подтверждают KP.RU и Telegram-канал MASH.kino-teatr.ru. Артист попал в больницу около недели назад из-за сердечных проблем и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, он ушел от нас вечером накануне.