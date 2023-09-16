Стало известно, куда пропал Нагиев

После начала спецоперации в Украине, Дмитрий Нагиев действительно временно прекратил свои выступления на телеэкранах. Вместо него в некоторых проектах появились другие ведущие.

Генеральный продюсер телеканала Первый канал, Юрий Аксюта, пояснил, что Нагиев принял решение взять отпуск из-за усталости, но обязательно вернется на телевидение. Также было известно, что в 2023 году Нагиев отказался вести "Премию МУЗ-ТВ".

Несмотря на отсутствие на телеэкранах, Дмитрий Нагиев продолжает работать в театре и кино. Он также стал дедушкой. В своих заявлениях артист подчеркнул, что сейчас ему важны не столько карьерные достижения, сколько семья и личные ценности.