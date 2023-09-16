Украина предъявила Голливуду жесткие требования

14 сентября была наделена трагическая утрата – Игорь Викторович Кечаев, выдающийся актер кино и телевидения, режиссер, известный своим
Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По
Актер Юрий Чернов, сыгравший балалаечника в известной сцене с царским банкетом в советском фильме "Иван Васильевич меняет профессию", поделился
Владимир Киселев, создатель и лидер группы "Земляне", проявляет высокую активность в патриотической деятельности, особенно в поддержке участников
В свете начала "военной спецоперации" России на территории Украины, ряд популярных артистов, пользующихся популярностью в России, перестали выступать
Владимир Киселев, создатель и руководитель знаменитой рок-группы "Земляне", продолжает высказывать свои критические взгляды на российский шоу-бизнес.