Украина предъявила Голливуду жесткие требования

Украинская киноассоциация обратилась к президенту Каннского фестиваля, Айрис Кноблох, с требованием, что в каждом современном фильме должен присутствовать украинец, который "как минимум" должен занимать главную роль или значительную роль второго плана. Это требование было высказано в петиции, созданной украинскими кинодеятелями и размещенной на одном из порталов гражданских инициатив.

В тексте петиции утверждается, что мир не имеет достаточной информации о борьбе Украины, и кино может помочь передать глубину боли украинского народа. Также указывается, что права украинцев постоянно ущемляются, и их следует приравнять к представителям других расовых групп, людям с ограниченными возможностями здоровья и представителям ЛГБТ-сообщества, включая их в каждую киноленту.

Организаторы петиции требуют, как минимум, одну из главных ролей или значительную роль второго плана для украинцев в каждом фильме.

Они утверждают, что такая инициатива привлечет к фильмам фестиваля больше потенциальных зрителей.

На данный момент петиция не набрала большой популярности и имеет всего 57 подписей. Важно отметить, что для фильмов, участвующих в Каннском кинофестивале, нет жестких требований о необходимости включения представителей всех ущемляемых в правах групп, однако для номинантов на американскую кинопремию "Оскар" такие требования существуют.