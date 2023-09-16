Украина предъявила Голливуду жесткие требования

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Украина предъявила Голливуду жесткие требования
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Источник фото: Коллаж Информинг

Украинская киноассоциация обратилась к президенту Каннского фестиваля, Айрис Кноблох, с требованием, что в каждом современном фильме должен присутствовать украинец, который "как минимум" должен занимать главную роль или значительную роль второго плана. Это требование было высказано в петиции, созданной украинскими кинодеятелями и размещенной на одном из порталов гражданских инициатив.

В тексте петиции утверждается, что мир не имеет достаточной информации о борьбе Украины, и кино может помочь передать глубину боли украинского народа. Также указывается, что права украинцев постоянно ущемляются, и их следует приравнять к представителям других расовых групп, людям с ограниченными возможностями здоровья и представителям ЛГБТ-сообщества, включая их в каждую киноленту.

Организаторы петиции требуют, как минимум, одну из главных ролей или значительную роль второго плана для украинцев в каждом фильме.

Они утверждают, что такая инициатива привлечет к фильмам фестиваля больше потенциальных зрителей.

На данный момент петиция не набрала большой популярности и имеет всего 57 подписей. Важно отметить, что для фильмов, участвующих в Каннском кинофестивале, нет жестких требований о необходимости включения представителей всех ущемляемых в правах групп, однако для номинантов на американскую кинопремию "Оскар" такие требования существуют.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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