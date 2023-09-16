Умер российский актер Гришечкин, сыгравший в сериалах «Солдаты» и «Бригада»

На 62-м году жизни ушел из жизни выдающийся российский актер Вячеслав Гришечкин. Его имя стало известным благодаря ярким ролям в таких сериалах, как "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада". Об этом сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем. Родственники Вячеслава Гришечкина подтвердили, что он скончался 15 сентября.

В 1983 году артист успешно завершил актерский факультет ГИТИСа, проходив обучение под руководством заслуженного артиста СССР И.М. Туманова. Вячеслав Гришечкин ранее также служил в Российском академическом молодежном театре, руководил Волжским драматическим театром и был членом труппы московского Театра на Юго-Западе. С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД России.

В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание "Заслуженный артист России", а в 2013 году он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Его талант и вклад в российское искусство невозможно переоценить.