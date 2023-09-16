В фильме Гайдая «Кавказская пленница» нашли странный киноляп в сцене с погоней

Комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышла на экраны 3 апреля 1967 года. Зрители снова встретились с любимыми персонажами: Шуриком, чьи приключения начались в фильме "Операция 'Ы'", а также знаменитой комедийной троицей - Трусом (Георгий Вицин), Балбесом (Юрий Никулин) и Бывалым (Евгений Моргунов). В картине также сыграли Владимир Этуш в роли товарища Саахова и Наталья Варлей в роли красавицы и комсомолки Нины.

Сюжет основан на реальных событиях - традиции выкупа и продажи невест на Кавказе. Главный герой, собиратель фольклора Шурик (Александр Демьяненко), отправляется в научно-этнографическую экспедицию в горные районы. Там он оказывается втянутым в историю похищения девушки, которая понравилась товарищу Саахову, сыгранному Владимиром Этушем.

В фильме есть несколько забавных киноляпов, в том числе в сцене с погоней, когда Нина сбегает из дома товарища Саахова. Белая шапочка на голове Эдика (сыгранного Русланом Ахметовым) меняет положение и исчезает в разных кадрах.

Также интересный момент связан с появлением медведя в лесных зарослях, где ошейник на животном виден в кадре. Возможно, это связано с сюжетом, либо с забытой деталью съемочного процесса.