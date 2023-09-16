Владимир Киселев рассказал, как Олег Газманов предложил написать ему хит

С началом Специальной военной операции (СВО) некоторые известные артисты не просто покинули Россию, но и обосновались в Украине. Например, в первые
Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По
14 сентября была наделена трагическая утрата – Игорь Викторович Кечаев, выдающийся актер кино и телевидения, режиссер, известный своим
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию со съемочной площадки ТНТ, где в настоящее время проходят съемки новогоднего фильма "Иван Васильевич
В свете начала "военной спецоперации" России на территории Украины, ряд популярных артистов, пользующихся популярностью в России, перестали выступать
Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, не подпадает под новые изменения в законодательстве РФ, касающиеся предельного