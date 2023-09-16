Владимир Киселев рассказал, как Олег Газманов предложил написать ему хит

Владимир Киселев, создатель и руководитель знаменитой рок-группы "Земляне", продолжает высказывать свои критические взгляды на российский шоу-бизнес. Он также вступил в конфликт с певцом Олегом Газмановым. Киселев решил прокомментировать творчество Газманова, который исполнил хит "Есаул".

В своем заявлении он отметил иронично, что Газманов предложил ему написать песню за деньги. При этом он выразил сомнения в том, что он, как "простой не-музыкант", сможет создать нечто великое, подобно песне "Путана". Киселев подчеркнул, что эта композиция, прославляющая путан и проституток, не является выдающимся произведением.

Мне инвалид-композитор Газманов предложил создать песню, за которую он заплатит. Ну, как я, простой «не музыкант», могу такую нетленку, как «Путана» написать, одно из величайших произведений Газманова, прославляющее путан, в простонародье шалав и проституток,- отметил продюсер.

Кстати, в недавнем открытом письме, опубликованном в интернете, Киселев также высказал свою точку зрения на тему "псевдопатриотизма".