75-летний Михаил Шуфутинский рассказал, как похудел ради секса с женой

В возрасте 75 лет шансонье Михаил Шуфутинский решил изменить свой образ жизни ради близких отношений со своей супругой, которая является его младше на 30 лет. В интервью программе "Ты не поверишь!" на НТВ, исполнитель известной песни "3 сентября", поделился деталями своей личной жизни.

Шуфутинский откровенно рассказал, что его супруга Светлана Уразова была недовольна его физической формой и настояла на том, чтобы он похудел. Она помогла ему пересмотреть свою диету, исключив из нее хлеб, сахар и жирную пищу.

"Она сказала: 'Тебя недостаточно в сексе, недостаточно во всем. Срочно изменяй этот образ жизни и, наконец, начни заботиться о себе'. И я принял эту инициативу. Теперь она довольна", - поделился артист.

Свадьба Михаила Шуфутинского и Светланы Уразовой состоялась в сентябре 2020 года. Предшествующая жена Шуфутинского, Маргарита, ушла из жизни в 2015 году в возрасте 66 лет. С Маргаритой шансонье прожил в браке более 40 лет, у них родились двое детей.