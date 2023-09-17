Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в телесериале «Дурдом» 2023 года

15 сентября Вячеслав Гришечкин покинул нас после короткой борьбы с сердечными проблемами, вынудившими его попасть в больницу. За свою творческую карьеру он снялся в 167 проектах, став незабвенным для зрителей благодаря работе в таких культовых фильмах и сериалах, как "Солдаты", "Семейные тайны", "Бригада", "Каменская", "Счастливы вместе", "Жаркий лед", "Фурцева", "За час до рассвета" и многие другие.

В 2023 году на экраны вышел сериал "Дурдом", где сценаристы переосмыслили судьбы двух персонажей из культового "Солдатов" - подполковника Староконя и прапорщика Шматко. В рамках сюжета герой Алексея Маклакова, изображавшего прапорщика, вспоминает своего близкого друга Староконя, роль которого сыграл Вячеслав Гришечкин. От него он получает письмо и посылку.

В следующей сцене мы видим Гришечкина, сидящего в инвалидной коляске с назальной канюлей, в процессе написания этого письма. Времени остается совсем немного. Прочитав письмо, персонаж Алексея Маклакова осознает, что его друга уже нет в живых, и прощается с ним.