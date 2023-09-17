Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге

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Бузова не смогла подняться на сцену во время концерта в Екатеринбурге
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Источник фото: Коллаж Информинг

Выступая на бесплатном концерте в честь "БоксЗабега" в Екатеринбурге, популярная певица Ольга Бузова решила приблизиться к своим фанатам, спустившись с сцены. Однако самостоятельно вернуться назад ей не удалось.

"Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала", — с улыбкой призналась Бузова перед публикой.

Певица выразила радость от того, что на концерт пришло так много зрителей.

Вскоре к исполнительнице подошёл концертный директор, взял её за руку и провёл обратно на сцену. Уходя, Ольга с шутливой улыбкой попросила фанатов не разбегаться, обещая им выступления других звёзд.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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