Бывшая возлюбленная Александра Петрова рассказала, что думает о его свадьбе

Популярный российский актер Александр Петров приятно удивил своих поклонников, опубликовав фотографию из Московского ЗАГСА. На снимке, сделанном во дворце бракосочетания, рядом с ним не было Стаси Милославской, с которой он встречался более трех лет. В подписи к фотографии актер представил брюнетку как Вику, а затем уточнил, что ее полное имя - Виктория Александровна Петрова.

Александр поделился с подписчиками историей своей вспышки любви с первого взгляда. Он почувствовал, что перед ним женщина его мечты, и принял решение о браке с особой решимостью.

"Мы встретились случайно на улице. И честно говоря, после нескольких встреч просто решили пожениться, поняв, что это то, что нужно. Просто сидели, разговаривали и отправились в загс", - поделился актер.

Относительно Виктории, Петров подчеркнул, что она не из мира шоу-бизнеса. Она из замечательной семьи, не привыкла к публичности, работает, обладает высшим образованием. В конце своего рассказа актер признался, что счастлив.

Пост за четыре часа набрал 48 тысяч лайков и более 1,5 тысяч комментариев. Некоторые пользователи высказали сомнения, предположив, что это, возможно, кадры с съемочной площадки. Однако сообщения звездных друзей актера подтвердили подлинность его слов. Первой поздравила бывшая девушка Петрова Ирина Стершенбаум.

"Поздравляю, Саня!" - написала 31-летняя актриса, вызвав множество обсуждений. Ирина Стершенбаум и Александр Петров встречались три года. Их роман начался на съемках фильма "Притяжение". Теперь поклонники таланта Петрова ожидают комментариев от Стаси Милославской.