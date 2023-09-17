Эксперт Кадаков заявил о дефиците автомобилей на рынке России

На российском авторынке наступила нештатная ситуация с недостатком автомобилей как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. Данное явление затрагивает как новые, так и подержанные автомобили. Эту обстановку активно используют автодилеры, стараясь извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Главный редактор популярного журнала "За рулем", Максим Кадаков, выделяет, что автомобиль - сложное техническое сооружение, в котором задействовано множество компонентов, требующих значительных трудовых и материальных ресурсов. В случае, если производитель работает с соблюдением всех норм и выплачивает налоги, цены оправданы. Однако, дилерские компании и перевозчики находят способы извлечь выгоду из текущей ситуации, поднимая цены на автомобили до астрономических отметок. На фоне этого, даже на рынке китайских аналогов ситуация остаётся напряжённой.

Важно отметить, что хотя китайские автомобили набирают популярность, они не способны полностью заменить автомобили премиум-класса и машин стоимостью в пределах миллиона рублей. В последние месяцы предложение на рынке подержанных автомобилей сократилось на 20%, что обусловлено дефицитом приличных вариантов для покупателей. Стоимость отечественных автомобилей сейчас начинается с одного миллиона рублей. Такие изменения подтверждены данными Росстата и привлекают внимание множества автолюбителей.