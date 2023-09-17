Эксперт Кадаков заявил о дефиците автомобилей на рынке России

Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 15 и iPhone 15 Pro на крупной презентации 12 сентября. Новинки вызвали множество обсуждений среди
17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более
Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во
Стратегическое командование ВСУ в своем Телеграм-канале опубликовало официальное сообщение о том, что утром в четверг, 14 сентября, Силы обороны
Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная
После вчерашнего налета на Севастополь, в результате которого повреждения получили два военных корабля, противник снова сегодня атаковал полуостров.