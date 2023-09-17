От милого ангелочка до накрашенной тетки: как поменялась Лиза Галкина

Фотографии дочери Примадонны, Лизы Галкиной, с ярким макияжем вызвали недоумение у публики. Учитывая, что девочке всего второй класс, подобное преображение вызвало критику.

Многие выразили свое негодование:

«Сделали тетку»,

«Мама молодится, а дочь взрослеет»,

«Превратили в бабушку».

Пользователи сети вспомнили времена, когда Лиза была милым ангелочком, всегда следовавшим за своими родителями-звездами.

Не смотря на это, Лиза проявляет активный интерес к различным сферам: она занимается танцами, изучает французский язык, а также получает дополнительные уроки. Что касается ее будущего в индустрии развлечений, это остается пока загадкой. Однако одно очевидно — Лиза обладает тем же харизматичным обаянием, что и ее знаменитая мама.