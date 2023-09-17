Роман Костомаров рассказал об измене жены: «Почувствовал неладное»

Фигурист Роман Костомаров открыто признал, что его первый брак с Юлией Лаутовой был большой ошибкой. Он рассказал об этом в ходе участия в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Свадьба с Юлией Лаутовой состоялась в 2004 году, после чего Костомаров осознал, что сделал неверный выбор. Ему на самом деле нравилась подруга своей жены, Оксана Домнина. Скоро выяснилось, что его жена изменяла ему.

Костомаров вспоминает: «Я влюбился с первого взгляда, но был женат. Множество обстоятельств выявились, и они освободили меня от желания быть верным. В какой-то момент я почувствовал что-то неладное, она слишком часто летала в Москву. Потом я случайно заметил на компьютере сомнительное сообщение».

Спустя некоторое время жена узнала о его отношениях с Оксаной Домниной, и пара решила расстаться из-за случайно увиденного сообщения. Костомаров также отметил, что родители бывшей жены были разочарованы в нем.