Стала известна причина кончины автора песни «Трус не играет в хоккей» Добронравова

94-летний поэт-песенник Николай Добронравов скончался после продолжительной борьбы с проблемами здоровья. В последний год его состояние существенно ухудшилось. Из-за возраста он почти не мог передвигаться самостоятельно и долгое время не вставал. Также на его здоровье сказался перенесенный коронавирус в 2020 году.

Близкая подруга артиста рассказала, что Николай Николаевич провел много времени в санатории под наблюдением врачей, которые предпринимали все возможные меры для его выздоровления. Несмотря на усилия медицинского персонала, состояние поэта не улучшалось.

В последнюю неделю его перевели в палату интенсивной терапии, где даже его супруга Александра Николаевна, композитор, не могла его навестить из-за серьезности ситуации.