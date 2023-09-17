Стали известны новые обстоятельства смерти актёра Гришечкина

Image 16+
Стали известны новые обстоятельства смерти актёра Гришечкина
Знаменитости
Фото из открытых источников

Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью в сериале "Солдаты", скончался в возрасте 62 лет. По сообщению телеканала "Рен ТВ", в начале сентября у артиста возникли проблемы со здоровьем: повысилась температура, а также возникло психическое расстройство. Он был госпитализирован в реанимацию, где находился более недели, но врачи не смогли спасти его.

Перед своей кончиной артиста обвинили в хроническом алкоголизме и запое. Сообщалось, что проблемы начались у Гришечкина после смерти его супруги от рака в 2017 году. Это вызвало у него длительную депрессию, с которой он пытался справиться при помощи алкоголя.

Однако по словам директора актера, Гришечкин в течение долгого времени избегал употребления алкоголя из-за проблем со здоровьем. Его госпитализация была вызвана исключительно сердечными проблемами. Известно, что шесть лет назад он перенес инфаркт, но так и не смог полностью восстановиться после него. После этого он больше не употреблял алкоголь.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин был наиболее известен зрителям благодаря роли в сериале "Солдаты". Он также снялся в таких фильмах и сериалах, как "Контригра", "Товарищ Сталин", "Фурцева", "Бармен", "Барсы" и многих других.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
От милого ангелочка до накрашенной тетки: как поменялась Лиза Галкина

Сегодня, 10:23

Роман Костомаров рассказал об измене жены: «Почувствовал неладное»

Сегодня, 10:21

Актёр Акрачков рассказал о последних годах жизни и страданиях Гришечкина

Сегодня, 10:12

Стали известны новые обстоятельства смерти актёра Гришечкина

Сегодня, 09:51

Актер Вячеслав Гришечкин предсказал свою смерть в телесериале «Дурдом» 2023 года

Сегодня, 09:30

Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голоса. Уже не дети»

Сегодня, 09:26

Умер автор песни «Трус не играет в хоккей» поэт Николай Добронравов

Сегодня, 09:22

В фильме Гайдая «Кавказская пленница» нашли странный киноляп в сцене с погоней

Вчера, 21:05

Украина предъявила Голливуду жесткие требования

Вчера, 21:01

«Пока ветром не сдует»: Эвелина Блёданс рассказала о будущем Зеленского

Вчера, 14:02

Собчак назвала Пригожина причиной отмены концерта Сергея Шнурова

Вчера, 13:54

Онколог Беджанян рассказал, как прием витаминов приводит к раку

Вчера, 13:06

Перед смертью актер Гришечкин неделю находился в реанимации

Вчера, 12:58

Актер Чернов объяснил, почему в «Иване Васильевиче» специально портили еду

Вчера, 12:55

Киселев врезал «инвалиду-композитору» Газманову

Вчера, 12:51

Актер Чернов заявил, что Гайдай никогда не улыбался

Вчера, 10:49

Стало известно, куда пропал Нагиев

Вчера, 10:42

Стала известна причина смерти актера Вячеслава Гришечкина: не выдержало сердце

Вчера, 09:15

Что посмотреть в кино 16 и 17 сентября

Вчера, 08:56

Раскрыты проблемы Шнурова с властями после смерти Пригожина

Вчера, 08:47

Умер актер культовой советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев
  • 15-09-2023, 19:53

Умер актер культовой советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

14 сентября была наделена трагическая утрата – Игорь Викторович Кечаев, выдающийся актер кино и телевидения, режиссер, известный своим

Таролог Абравитова объяснила, какие ритуалы чёрные маги совершают в церкви
  • 15-09-2023, 10:47

Таролог Абравитова объяснила, какие ритуалы чёрные маги совершают в церкви

Марианна Абравитова, эзотерик и таролог, подчеркнула, что никто не застрахован от возможности стать жертвой чёрной магии, включая прихожан церкви. По

Актер Чернов объяснил, почему в «Иване Васильевиче» специально портили еду
  • Вчера, 12:55

Актер Чернов объяснил, почему в «Иване Васильевиче» специально портили еду

Актер Юрий Чернов, сыгравший балалаечника в известной сцене с царским банкетом в советском фильме "Иван Васильевич меняет профессию", поделился

В фильме Гайдая «Кавказская пленница» нашли странный киноляп в сцене с погоней
  • Вчера, 21:05

В фильме Гайдая «Кавказская пленница» нашли странный киноляп в сцене с погоней

Комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" вышла на экраны 3 апреля 1967 года. Зрители снова встретились с любимыми

Киселев врезал «инвалиду-композитору» Газманову
  • Вчера, 12:51

Киселев врезал «инвалиду-композитору» Газманову

Владимир Киселев, создатель и лидер группы "Земляне", проявляет высокую активность в патриотической деятельности, особенно в поддержке участников

Составлен список звёзд РФ, которые пропали после начала спецоперации
  • Вчера, 08:30

Составлен список звёзд РФ, которые пропали после начала спецоперации

В свете начала "военной спецоперации" России на территории Украины, ряд популярных артистов, пользующихся популярностью в России, перестали выступать