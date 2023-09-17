Стали известны новые обстоятельства смерти актёра Гришечкина

Вячеслав Гришечкин, известный своей ролью в сериале "Солдаты", скончался в возрасте 62 лет. По сообщению телеканала "Рен ТВ", в начале сентября у артиста возникли проблемы со здоровьем: повысилась температура, а также возникло психическое расстройство. Он был госпитализирован в реанимацию, где находился более недели, но врачи не смогли спасти его.

Перед своей кончиной артиста обвинили в хроническом алкоголизме и запое. Сообщалось, что проблемы начались у Гришечкина после смерти его супруги от рака в 2017 году. Это вызвало у него длительную депрессию, с которой он пытался справиться при помощи алкоголя.

Однако по словам директора актера, Гришечкин в течение долгого времени избегал употребления алкоголя из-за проблем со здоровьем. Его госпитализация была вызвана исключительно сердечными проблемами. Известно, что шесть лет назад он перенес инфаркт, но так и не смог полностью восстановиться после него. После этого он больше не употреблял алкоголь.

Напомним, что Вячеслав Гришечкин был наиболее известен зрителям благодаря роли в сериале "Солдаты". Он также снялся в таких фильмах и сериалах, как "Контригра", "Товарищ Сталин", "Фурцева", "Бармен", "Барсы" и многих других.