Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голоса. Уже не дети»

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Стали известны участники третьего выпуска шоу «Голоса. Уже не дети»
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Источник фото: Коллаж Информинг

В третьем выпуске слепых прослушиваний "Голос. Уже не дети" произошло несколько неожиданных ситуаций. Наставники не выбрали Ярославу Дегтяреву, которая стала старше с момента её участия в проекте. Кроме того, некоторые бывшие участники были неузнаваемы для наставников, и победителям прошлых сезонов не удалось убедить судей повернуться к ним.

Вот некоторые из тех, кто принял участие в проекте:

  1. Олеся Казаченко, победительница седьмого сезона в команде Басты. Начав участвовать в проекте в 11 лет, сейчас ей 15. На слепых прослушиваниях к ней повернулись Пелагея, Егор Крид, Полина Гагарина и Дима Билан. Она выбрала команду Гагариной.

  2. Елизавета Трофимова, финалистка восьмого сезона в команде Егора Крида и дочь певца Трофима. Гагарина и Крид выбрали её на слепых прослушиваниях, а Билан критиковал за то, что она поет как все. Она снова выбрала команду Крида.

  3. Давид Ханикадзе, участник пятого сезона, достиг полуфинала в команде Валерия Меладзе. В новом сезоне его выбрали Пелагея, Полина Гагарина и Дима Билан, и он присоединился к команде Пелагеи.

  4. Аделия Загребина, победительница девятого сезона в команде Егора Крида. За два года девочка практически не изменилась. На слепых прослушиваниях к ней повернулись Гагарина и Крид, но последний сразу узнал её и даже назвал по имени. Она выбрала команду Крида.

  5. Владислав Тюкин, победитель восьмого сезона в команде Светланы Лободы. Пелагея и Полина Гагарина выбрали его на слепых прослушиваниях. Убрали упоминания о Лободе из эфира из-за её украинского происхождения. Тюкин присоединился к команде Гагариной.

  6. Рагда Ханиева, заняла второе место в первом сезоне "Голоса. Дети" в команде Пелагеи. Егор Крид развернулся к ней в последний момент её выступления. Пелагея тут же узнала девушку и поблагодарила Крида за его выбор.

  7. Азер Насибов, вышел в финал третьего сезона "Голоса. Дети" в команде Пелагеи. За семь лет он сильно изменился и смог развернуть только Полину Гагарину. После того как он представился, Пелагея была приятно удивлена и признала, что не смогла его узнать даже спиной.

  8. Мария Мирова, участвовала во втором сезоне "Голоса. Дети" в команде Димы Билана. В этом сезоне к ней повернулась Полина Гагарина.

Но, к сожалению, не все прошли слепые прослушивания:

  1. Александр Дудко, участвовал в четвертом сезоне "Голоса. Дети", когда ему было девять лет. Наставники развернулись к нему тогда, но в новом сезоне его никто не выбрал.

  2. Ярослава Дегтярева, известная исполнением "Кукушки" в третьем сезоне детского "Голоса", не смогла убедить наставников в своем таланте в новом сезоне.

  3. Ева Медведь вернулась на проект после участия в четвертом сезоне детского "Голоса", но на этот раз к ней никто не повернулся.

  4. Ранель Багданов выступал во втором сезоне "Голоса. Дети" в команде Пелагеи, но в новом сезоне он не прошел слепые прослушивания.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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