Стало известно, кто выбыл первым из телешоу «Новые звезды в Африке», 2-й сезон

17 сентября 2023 года на экраны вышел долгожданный новый сезон популярного реалити-шоу "Звезды в Африке". В первом эпизоде этого захватывающего шоу определились участники, которые окажутся в номинации на выбывание.

В испытании на выбывание участникам пришлось проявить все свои навыки и мужество, вытаскивая резиновых уток из аквариумов, в которых находились крысы. Эта задача оказалась непростой, и участники соревновались, используя только свои рты.

В итоге победу в этом испытании одержал Оскар Кучера, который проявил выдающееся мастерство и сумел успешно достать всех уточек.

Следовательно, первым участником, покинувшим проект "Звезды в Африке", стал Вик Уайлд. Это решение было принято на основе голосования остальных участников, и теперь Вик Уайлд завершил свое участие в этом захватывающем телевизионном проекте.