Стало известно, почему музыкант Игорь Николаев вновь оказался в больнице

На этой неделе стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Различные источники сообщают, что у Игоря Юрьевича возникли серьёзные проблемы с сердцем, и сейчас его готовят к операции.

Не так давно, всего несколько месяцев назад, Николаев уже перенёс тяжёлую операцию и медики призвали звёздного артиста придерживаться здорового образа жизни, следить за диетой и полностью отказаться от употребления алкоголя.

Согласно информации издания "Экспресс-газета", пристрастие к алкоголю, возможно, стало одной из причин обострения проблем с сердцем, вынудивших Николаева снова обратиться за медицинской помощью. Издание отмечает, что по словам свидетелей, артист употреблял алкоголь в компании друзей без каких-либо ограничений.