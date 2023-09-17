Стало известно, почему музыкант Игорь Николаев вновь оказался в больнице

Image 16+
Стало известно, почему музыкант Игорь Николаев вновь оказался в больнице
Новости Hi-Tech
Источник фото: коллаж informing.ru

На этой неделе стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Различные источники сообщают, что у Игоря Юрьевича возникли серьёзные проблемы с сердцем, и сейчас его готовят к операции.

Не так давно, всего несколько месяцев назад, Николаев уже перенёс тяжёлую операцию и медики призвали звёздного артиста придерживаться здорового образа жизни, следить за диетой и полностью отказаться от употребления алкоголя.

Согласно информации издания "Экспресс-газета", пристрастие к алкоголю, возможно, стало одной из причин обострения проблем с сердцем, вынудивших Николаева снова обратиться за медицинской помощью. Издание отмечает, что по словам свидетелей, артист употреблял алкоголь в компании друзей без каких-либо ограничений.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Стало известно, почему музыкант Игорь Николаев вновь оказался в больнице

Сегодня, 20:52

Apple пообещала обновить iPhone 12 после обвинений в высокой радиации

Сегодня, 10:15

Китайский регулятор рассекретил данные об аккумуляторах iPhone 15

Сегодня, 10:09

Корпус нового iPhone 15 Pro частично сделан из титана

Вчера, 14:09

Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15

Вчера, 09:41

RG.RU: пользователям из России и Беларуси ограничили доступ к игре Mortal Kombat 1

15-09-2023, 11:14

Инновации закончились: Apple представила iPhone 15 и новые умные часы

14-09-2023, 20:50

Выпущены «вечные» колеса для велосипедов

14-09-2023, 20:48

Равные по стоимости смартфоны Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы

14-09-2023, 10:10

Samsung и OnePlus «потроллили» Apple из-за нового iPhone 15

14-09-2023, 09:48

Никогда так не делайте: эксперты РФ проинформировали, как не стоит заряжать смартфон

11-09-2023, 19:37

Samsung заявила о прекращении поддержки смартфонов линейки Galaxy Note 10

10-09-2023, 08:24

Что такое «TikTok-мозг»: выяснилось, как просмотр коротких видео влияет на человека

9-09-2023, 10:14

Найден способ, как удаленно можно «сломать» iPhone

7-09-2023, 20:54

ИБ-эксперт Деденок объяснил, как у россиян мошенники крадут пароли без вирусов и фишинга

7-09-2023, 09:09

Huawei Mate 60 Pro был раскуплен за несколько секунд

30-08-2023, 10:05

В Сеть попали эксклюзивные фото титанового iPhone 15 Pro

26-08-2023, 14:35

В КНР представили сверхмощную игровую консоль Ayaneo Kun

23-08-2023, 09:45

Новая российская система связи может объединять управление 20 беспилотниками

22-08-2023, 08:32

Выпущены стильные и недорогие смарт-часы Hammer Robust за 36$

21-08-2023, 10:36

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать
  • Вчера, 13:17

Неопалимая Купина 17 сентября: приметы и что запрещено делать

17 сентября в Русской Православной Церкви, или 4 сентября по "старому стилю", отмечается празднование Собору Воронежских святых, а также память более

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023
  • 15-09-2023, 18:15

Российские блогеры вывернули наизнанку новый седан LADA Vesta NG 2023

Эксперты «Клубного сервиса» разобрали второе поколение LADA Vesta NG 2023. Они оценили систему безопасности, которая должна работать исправно во

«ЦарьГрад»: Киев уничтожает ПВО Крыма, Черноморский флот, но об этом не пишут в сводках СВО
  • 15-09-2023, 07:48

«ЦарьГрад»: Киев уничтожает ПВО Крыма, Черноморский флот, но об этом не пишут в сводках СВО

После вчерашнего налета на Севастополь, в результате которого повреждения получили два военных корабля, противник снова сегодня атаковал полуостров.

Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России
  • Вчера, 21:13

Автоэксперты оценили шансы нового «Москвича 6» в России

Завод "Москвич" представил новую модель - лифтбек "Москвич 6", основанную на китайской JAC Sehol A5 Plus 2021 года. Это третья модель, выпущенная

Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15
  • Вчера, 09:41

Лучшее — враг хорошего: каким получился новый iPhone 15

Статья от главного редактора Ferra.ru, Евгения Харитонова, высказывает свое мнение о новых смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Харитонов считает,

Китайский регулятор рассекретил данные об аккумуляторах iPhone 15
  • Сегодня, 10:09

Китайский регулятор рассекретил данные об аккумуляторах iPhone 15

Информация из базы данных китайского регулятора позволяет нам взглянуть на ёмкость аккумуляторов новых моделей iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro Max. Хотя