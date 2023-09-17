Суды и небольшие заработки: выяснилось, как живет уехавшая из РФ Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте уехала из России в Брюссель вместе с мамой, сестрой и сыном после начала спецоперации на Украине. Она проживает в Бельгии в настоящее время. Актриса подчеркивала, что основной причиной ее отъезда стала несогласованность с проводимой специальной военной операцией. Она также выразила сожаление о том, что не покинула Россию ранее, после событий 2014 года.

Сейчас Ингеборга Дапкунайте занимается актерской деятельностью в Европе. Она сыграла в моноспектакле на фестивале "Летят журавли" в Таллине. После отъезда из России ее доход значительно снизился. Несмотря на это, она продолжает развивать свою карьеру в новых условиях. Однако ее деятельность больше не связана с Россией. По информации ее директора, Ингеборга полностью разорвала связи с Россией и не планирует возвращаться для работы.

Также отмечено, что в Московском суде рассматривается дело, связанное с правами на недвижимость Ингеборги Дапкунайте. Житель Москвы претендует на часть недвижимости актрисы, включая квартиру и особняк в элитном поселке. Решение суда может повлиять на многомиллионные активы телеведущей.