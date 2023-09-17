Участница «Голос. Уже не дети» Олеся Казаченко развернула все четыре кресла

Певица Олеся Казаченко из Ногинска впечатлила зрителей своим выступлением в шоу "Голос. Уже не дети". В эфире 15 сентября она исполнила песню "Стена" Ларисы Долиной. Её выступление вызвало восторг как у зрителей, так и у наставников проекта.

Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид – все судьи развернулись к юной исполнительнице и выразили желание пригласить её в свои команды. В финальном этапе шоу Олеся стала единственной участницей, которая смогла повернуть все четыре кресла наставников. Таким образом, мечта Казаченко сбылась, и она присоединилась к команде Гагариной, которая технически ближе к ней как артист и певица.

"Для меня на этом проекте главное – выступить достойно. Я уже очень горжусь тем, что смогла повернуть все четыре кресла и не подвела моего наставника Василия Михайловича (Баста — Прим. ред.)", — поделилась юная певица.

Выбор песни "Стена" был предложен мамой Олесе. По словам Казаченко, эта композиция имеет для неё особое значение по нескольким причинам. Во-первых, песня символизирует четыре кресла на шоу. Во-вторых, она видела в исполнении сложной вокальной песни преодоление своего волнения. Кроме того, девушка очень уважает Ларису Долину, которая исполняла эту композицию, и хотела бы учиться у неё.